محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظات
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تبدأ غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة يبلغ 122926 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الادارات التعليميه بالمحافظة.

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية المهنية 3330 طالب وطالبة موزعين على عدد 12 لجنة على مستوى الإدارات التعليميه بالمحافظة ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية للصم 41 طالب موزعين على 5 لجان وإجمالي أعداد الطلاب الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب موزعين على لجنة واحدة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه جرى توفير 21039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث جرى تأمين جميع اللجان، كما جرى توفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب بالاضافة إلى التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التي تستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025 على أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان نزاهة الامتحانات.

وعقد وكيل الوزارة اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والقيادات التعليمية من أجل التنبيه والتشديد على تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتسير جميع المشاكل التى تطرا وحلها فورا.

وفي سياق متصل شدد المحافظ على تطهير المدارس بشكل يومي ورفع المخلفات المحيطة بها لضمان نظافة البيئة المحيطة.

وأصدر تعليمات بمنع استخدام مكبرات الصوت في محيط المدارس خلال فترة الامتحانات.

ووجّه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

إحالة نقاش للمفتي لقتله طفل بعد خطفه بالقليوبية 

توفير 498 فرصة عمل داخل 3 شركات بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتي قها والخانكة

محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف بشوارع حي غرب شبرا الخيمة

تعليم القليوبية تعلن تمام استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بكفر سعد (صور)

رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مراجعة نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة

مدرب برشلونة يحسم موقفه من تجديد عقد مدافعه أراوخو

عاجل.. توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص

موعد مباراة إسبانيول وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

‌‏غوتيريش يزور "اليونيفيل": احتلال إسرائيل لمناطق جنوب لبنان يجب أن يتوقف

صلاح حسب الله: ما يحدث في غزة جزء من مخططات صهيونية ممتدة منذ 2011

صلاح حسب الله: الدولة المصرية بقيادة السيسي أثبتت التزامها تجاه القضية الفلسطينية

مديرية الشباب والرياضة تنفذ مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة صباحا بمركز مطروح