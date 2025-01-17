محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة يبلغ 122926 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الادارات التعليميه بالمحافظة.

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية المهنية 3330 طالب وطالبة موزعين على عدد 12 لجنة على مستوى الإدارات التعليميه بالمحافظة ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية للصم 41 طالب موزعين على 5 لجان وإجمالي أعداد الطلاب الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب موزعين على لجنة واحدة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه جرى توفير 21039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث جرى تأمين جميع اللجان، كما جرى توفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب بالاضافة إلى التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التي تستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025 على أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان نزاهة الامتحانات.

وعقد وكيل الوزارة اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والقيادات التعليمية من أجل التنبيه والتشديد على تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتسير جميع المشاكل التى تطرا وحلها فورا.

وفي سياق متصل شدد المحافظ على تطهير المدارس بشكل يومي ورفع المخلفات المحيطة بها لضمان نظافة البيئة المحيطة.

وأصدر تعليمات بمنع استخدام مكبرات الصوت في محيط المدارس خلال فترة الامتحانات.

ووجّه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب.