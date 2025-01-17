بوتين وباشينيان يبحثان القضايا الثنائية وأجندة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

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بوابة الفجر



بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في مكالمة هاتفية اليوم القضايا الثنائية، والعلاقات في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU).

بوتين وباشينيان يبحثان القضايا الثنائية وأجندة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
وحسب بيان صادر عن الكرملين: "بوتين وباشينيان بحثا القضايا الراهنة وتعميق التعاون التكاملي وخاصة في قطاع الطاقة".

كما أكد الطرفان أهمية العمل المشترك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بما في ذلك للاقتصاد الأرميني.

وأوضح باشينيان الوضع المتعلق بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها يريفان في إطار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

من جهتها قالت حكومة أرمينيا في بيانها إن "الطرفين بحثا نتائج رئاسة جمهورية أرمينيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والفعاليات القادمة ضمن إطار الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من القضايا الثنائية في أجندة العلاقات الأرمنية الروسية".

وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 1 يناير 2015، ويضم خمس دول هي روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.

يهدف الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها

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