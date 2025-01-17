بتكلفة 50 مليون جنيه.. رئيس الرعاية الصحية يعلن إضافة الرنين المغناطيسي بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

 

 

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إضافة خدمات الرنين المغناطيسي بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة، باستخدام أحدث التقنيات التي تلبي احتياجات المنتفعين وتسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن خدمات الرنين المغناطيسي بمستشفى الكرنك الدولي تعتمد على أحدث تقنيات التصوير الطبي المتقدمة. وأضاف أن هذه التقنية توفر دقة عالية في تشخيص الأمراض المختلفة، ما يدعم القرارات الطبية ويُسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة تُحقق رضاء المنتفعين.

وأوضح السبكي، أن خدمات الرنين المغناطيسي أصبحت متاحة في أربع مستشفيات بمحافظة الأقصر، وهي مجمع الأقصر الطبي الدولي، مستشفى حورس التخصصي، مستشفى طيبة التخصصي، ومستشفى الكرنك الدولي. وأكد أن هذا التوسع يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية المتطورة لجميع سكان المحافظة.

وأضاف السبكي، أن مستشفى الكرنك الدولي قدمت حتى الآن مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى 69 ألف عملية جراحية متقدمة. وأكد أن هذه الإنجازات تعكس كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفى، والتزام الهيئة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن خدمات الرنين المغناطيسي تُعد ثالث إضافة جديدة بمستشفى الكرنك الدولي خلال شهر يناير الجاري، بعد افتتاح أقسام الحضانات وقسم المناظير. ولفت إلى أن هذه التوسعات تأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى وتوفير رعاية شاملة ومتكاملة.

وأكد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تضع على رأس أولوياتها توسيع نطاق الخدمات الطبية وتعزيز جودتها. وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تحديث منشآتها وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

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