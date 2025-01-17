مانشستر سيتي يُعلن تجديد تعاقده مع النرويجي إيرلينج هالاند

الفجر الرياضي
هالاند
هالاند


أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي عن تمديد تعاقده مع مهاجمه النرويجي المتألق إيرلينج هالاند.

هالاند مستمر مع سيتي حتى 2034

وكان من المفترض أن ينتهي عقد المهاجم النرويجي الدولي مع السيتيزنز في عام 2027.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي أن النرويجي إيرلينج هالاند وقع على عقده الجديد مع مانشستر سيتي حتي يونيو 2034.

وأجرى هالاند حوارا مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عقب التجديد، قائلًا " أنا سعيد للغاية بتوقيع عقدي الجديد وأن أتمكن من التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم".

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وأضاف نجم منتخب النرويج، "مانشستر سيتي هو نادٍ خاص، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين، وهو نوع البيئة التي تساعد على إخراج أفضل ما لدى الجميع".

وأختتم حديثه، قائلًا "أود أيضًا أن أشكر بيب جوارديولا، وجهازه الفني، وزملائي في الفريق وكل شخص في النادي لأنهم جميعًا ساعدوني كثيرًا في العامين الماضيين".

وانضم إيرلينج هالاند البالغ من العمر 24 إلى صفوف السيتي صيف 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الالماني، بمقابل 60 مليون يورو.

وشارك المهاجم النرويجي مع السيتيزنز هذا الموسم في 27 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 21 هدفا، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

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