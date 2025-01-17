لأول مرة في مصر..جامعة المنصورة تطلق أوَّل تطبيق إلكتروني لاستدعاء الأطباء داخل مستشفيات جامعة المنصورة

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رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بدء العمل بنظام الاستدعاء الإلكتروني للأطباء من مختلف التخصصات في كافة المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، بعد نجاح تشغيله تجريبيًّا على مدار ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تنفيذ خطة الجامعة للتحول الرقمي الكامل.

يُعتبر التطبيق أول نظام إلكتروني في مصر يتم تصميمه لتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة وأقسام الطوارئ بالجامعة، لمناظرة المرضى من تخصصات أخرى من خلال استدعاء الطبيب المختص إلكترونيًا عبر تطبيق موبايل يستخدمه كافة أعضاء الطاقم الطبي في جميع التخصصات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التطبيق الجديد يهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خلال تسهيل التواصل الفوري والدقيق بين الأطباء وأعضاء هيئة التدريس على مدار الساعة في 30 تخصصًا طبيًّا دقيقًا، بما يساعد في اتخاذ قرارات طبية سليمة في الوقت المناسب، ويضمن صحة وسلامة المرضى، كما يحقق متطلبات ومعايير ضمان الجودة الشاملة واعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية GAHAR.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر على حِرص إدارة الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة، من أجل تلبية احتياجات المواطنين في خدمات صحية على أعلى مستوى، وذلك في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يَعتمد النظام على تشغيل تطبيق إلكتروني على هواتف الأطباء، يقوم من خلاله باستدعاء تخصص آخر مطلوب للمريض، ويحدد السبب الرئيسي لطلب الاستشارة والمهلة المحددة للحضور، يقوم طبيب التخصص الآخر باستقبال تنبيه بالاستدعاء على هاتفه المحمول، مع تحديد مكان المريض ومكان تواجده، يتم توثيق حضور الطبيب لتلبية الاستدعاء والاستشارة، وبعد كتابة الرد، يقوم الطبيب بإنهاء الاستشارة مع كتابة وتحديد التوصيات الرئيسية. 
يرتبط التطبيق بواجهة خاصة بالمتابعة والرصد بشكلٍ إلكتروني للتأكد من إتمام الرد على الاستشارات الطبية في الوقت الملائم، مما يمكن إدارة المستشفى أو المركز من متابعتها، وكذلك الكلية وإدارة الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة كانت قد بدأت تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني بشكل كامل في سبتمبر 2023، في إطار التحول الرقمي للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

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