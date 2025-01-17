كشف غموض تداول مقطع فيديو لطفل يقود سيارة برعونة بالعبور

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام طفل يقوم بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد تداول مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة.

تبين من خلال الفحص مالك سيارة ونجله طالب 13 عامًا، وجرى ضبط السيارة ومالكها وبصحبته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.