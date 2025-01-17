استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عن جاهزيتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تبدأ غدًا السبت، حيث سيؤدي 75 ألفًا و804 طالب وطالبة الامتحانات داخل 270 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.

تأتي هذه الاستعدادات تحت إشراف الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبمتابعة دقيقة من الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في بيان صحفي، أن الاستعدادات النهائية للامتحانات قد انتهت لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.

وأوضح أنه تم تفقد عدد من اللجان للتأكد من جاهزيتها، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مريحة للطلاب. كما تم التأكد من نظافة اللجان، تجهيز الديسكات، ووضع جداول الامتحانات وتعليمات اللجان في أماكن واضحة.

غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

وفي إطار المتابعة المستمرة، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية، بالإضافة إلى غرف فرعية في الإدارات التعليمية المختلفة، لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات قد تطرأ على الفور.

إجراءات أمنية وصحية مشددة

شدد وكيل الوزارة على غلق أبواب اللجان فور بدء الامتحان لضمان تركيز الطلاب، مع منع خروجهم قبل انتهاء الوقت المخصص، ومنع دخول أولياء الأمور أثناء سير الامتحانات. كما تم التنبيه على عدم السماح للطلاب والمعلمين باصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

تطبيق الإجراءات الوقائية

أكد الدكتور خالد خلف على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية داخل اللجان، مع توفير تهوية جيدة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين. كما تم التأكيد على تطبيق القواعد الأمنية لضمان عدم حدوث أي مخالفات أو محاولات غش.

جولات ميدانية على اللجان

وخلال جولة تفقدية شملت عددًا من اللجان بإدارة غرب الفيوم التعليمية، اطمأن وكيل الوزارة على جاهزية المدارس مثل مدرسة الفيوم الثانوية للبنات ومدرسة النهضة الإعدادية للبنات. كما زار لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة بإدارة شرق الفيوم، بحضور مديري الإدارات التعليمية.

بهذه الترتيبات الدقيقة والاستعدادات المكثفة، تستعد محافظة الفيوم لاستقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي في أجواء من التنظيم والالتزام، بما يضمن سير العملية الامتحانية بأفضل صورة.