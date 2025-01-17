استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.. رفع 375 ألف م3 مخلفات ورتش بتكلفة 37.5 مليون جنيها ببورسعيد

أنهى الجهاز المركزي للتعمير المرحلة الأولى من أعمال رفع المخلفات والرتش بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. شملت الأعمال إزالة نحو 375 ألف متر مكعب من المخلفات الناتجة عن البناء والهدم في منطقتي الحرية والضواحي، بتكلفة بلغت 37.5 مليون جنيه. تم تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، الذي تعاقد مع شركات متخصصة لنقل المخلفات إلى مناطق مخصصة وآمنة جنوب بورسعيد، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

بجانب ذلك، يشهد الجهاز تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025. وتشمل هذه المشروعات: تطوير ورصف الطرق الداخلية بطول إجمالي 10 كم وبتكلفة 176 مليون جنيه، ومن أبرزها شارع الحراسات وشارع حسني مبارك، مشروعات البنية التحتية مثل تطوير شارع بورسعيد - المنزلة بطول 5 كم.



كما أعلن اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، عن إنجاز 3 مشروعات طرق كبرى بطول 20 كم وبتكلفة إجمالية 315.5 مليون جنيه، تضمنت: ازدواج ورفع كفاءة طريق اللواء أحمد عبدالله بمدينة بورفؤاد، وتطوير طريق الشاحنات وطريق رأفت جبر، إنشاء طريق جديد بجوار الكمين الأمني لمنفذ الجميل القديم.



إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشروعات تنموية أخرى بتمويل من محافظة بورسعيد، من بينها: تطوير شارع سعد زغلول بطول 2.6 كم، ورصف الطرق بمنطقة السيدة خديجة، وشارع ستالنجراد، وإنشاء شبكة طرق تربط المدارس الريفية والمناطق الصناعية.

التنمية الصناعية

وفي إطار دعم التنمية الصناعية، انتهى الجهاز من رفع منسوب مساحة 356 فدانًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بتكلفة 289 مليون جنيه بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.



جاءت هذه الجهود استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد في ديسمبر 2024، حيث أصدر قرارًا للجهاز المركزي للتعمير بسرعة رفع المخلفات والرتش من المناطق السكنية، وذلك استجابة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بهدف تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.