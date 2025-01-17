موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يعقد في الحادية عشرة صباح غدًا السبت بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب ممثلي فريق إنيمبا النيجيري، ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

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جروس يعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت قبل مواجهة إنيمبا النيجيري

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة

الزمالك أنيمبا الكونفدرالية موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا الزمالك وإنيمبا

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