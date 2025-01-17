عاجل.. مدرب الهلال يُلمح إلى إمكانية التعاقد مع محمد صلاح

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

ألمح البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي، إلى إمكانية تعاقد فريقه مع الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

خورخي جيسوس يكشف حقيقة مفاوضات الهلال مع محمد صلاح

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب الهلال السعودي للتعاقد مع محمد صلاح، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال خورخي جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه مساء أمس على الفتح، عن الأخبار المتدوالة في الآونة الأخيرة بشأن التعاقد مع نجم ليفربول، "صلاح أو غيره من الأسماء الكبيرة لن يأتي هذا الشتاء، ولكن ربما هذا الصيف".

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وأكد صلاح منذ فترة قليلة، أنه لا توجد تطورات جديدة بشأن مستقبله مع الريدز، رغم قرب انتهاء عقده.

وينتهي عقد المهاجم المصري محمد صلاح مع الريدز بنهاية الموسم الحالي، وتحديدا في 30 يونيو 2025، مما يتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر بدءًا من يناير الحالي.

وحقق الهلال فوزا كبيرا على نظيره الفتح مساء أمس الخميس بتسعة أهداف مقابل لا شئ، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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