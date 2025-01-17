وكيل تعليم الفيوم يتفقد جاهزية لجان امتحانات الشهادة والمقرر انطلاقها غدًا

محافظات
بوابة الفجر

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة جاهزية اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، وذلك اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025.

 

حيث تفقد وكيل الوزارة عددًا من مقار اللجان الامتحانية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية على أعلى مستوى لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالفيوم، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024 والمقرر إنطلاقها غدًا السبت 18 يناير 2025م، حيث تأكد من نظافة اللجان والديسكات، وإعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان والتعليمات فى مكان ظاهر بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وكذلك توافر جميع الأدوات اللازمة للجان وكذلك التهوية الجيدة في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

تفقد وكيل الوزارة، عدد من مقار اللجان الامتحانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها لجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، بحضور الأستاذة مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.

كما تفقد عدد من مقار لجان إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها لجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة، بحضور الأستاذ مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

كما قام دكتور قبيصي، بالتواصل تليفونيًا مع عدد كبير من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزيه اللجان وتلبيه أى احتياجات لهذه اللجان، على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، قام وكيل الوزارة بتكليف فريق، من قيادات المديرية برئاسة مديري عموم ديوان المديرية، بمتابعة جاهزية اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، حيث قام الأستاذ محمد عبد السلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، والأستاذة سلوى أحمد مدير إدارة متابعة المديرية، والأستاذة هناء عبده بإدارة المتابعة بالمديرية بتفقد جاهزيه لجان إدارة اطسا التعليمية.

كما تابع فريق آخر بقيادة الأستاذ محمد فتحى مدير عام التعليم العام، والأستاذ عبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بمتابعة جاهزية لجان إدارتي سنورس وطامية التعليمية.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان الامتحانية، وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب خلال فترة الإمتحانات، وكذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية للعمل على نظافة أمام اللجان الامتحانية بالمدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات من أمام المدارس.

وشدد الدكتور قبيصي على ضرورة التأكد من انضباط اللجان، حيث وجه تعليماته لجميع رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم السماح للطلاب بإدخال الهواتف المحمولة داخل اللجان. كما أكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين أثناء أداء الامتحانات.

في ختام جولته، قدم وكيل الوزارة توجيهاته بتعزيز التواصل بين اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، كما وجه رسالة تحفيزية للطلاب متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في امتحاناتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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