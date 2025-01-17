وكيل تعليم الفيوم يتابع جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية استعدادًا لانطلاقها غدًا

نفذ الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة لمتابعة جاهزية مقار اللجان الامتحانية في مختلف الإدارات التعليمية.

شملت الجولة زيارة عدد من لجان إدارة غرب الفيوم التعليمية، منها لجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، بحضور الأستاذة مروى عبدالعزيز، مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.

كما تفقد وكيل الوزارة لجان إدارة شرق الفيوم التعليمية، منها لجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة، برفقة الأستاذ مصطفى مبارك، مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وأكد الدكتور قبيصي خلال الجولة على توفير بيئة ملائمة للطلاب، حيث تفقد نظافة اللجان، حالة المقاعد، تهوية الفصول، وتوافر الأدوات اللازمة. كما تم التأكد من وضع جداول الامتحانات والتعليمات الإرشادية في أماكن ظاهرة داخل كل لجنة.

حرص وكيل الوزارة على تشكيل فرق متابعة من قيادات المديرية، حيث تولى الأستاذ محمد عبدالسلام، مدير إدارة التعليم الفني، والأستاذة سلوى أحمد، مدير إدارة متابعة المديرية، متابعة لجان إدارة اطسا التعليمية. وفي الوقت ذاته، تولى فريق آخر بقيادة الأستاذ محمد فتحي، مدير عام التعليم العام، متابعة لجان إدارتي سنورس وطامية التعليمية.



وأشار وكيل الوزارة إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات. كما تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية لإزالة الإشغالات من أمام المدارس، وضمان نظافة المناطق المحيطة باللجان.

شدد الدكتور قبيصي على ضرورة الالتزام بالضوابط، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين. كما وجه بضرورة تعزيز التواصل بين اللجان وغرف العمليات لضمان حل أي مشكلات قد تطرأ فورًا.

اختتم وكيل الوزارة جولته برسالة دعم وتشجيع للطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتفوق في امتحاناتهم، مؤكدًا على أهمية الالتزام والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم ستنطلق غدًا السبت 18 يناير 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن.