باستور يُعلن قائمة مصر لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد

الفجر الرياضي

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة المنتخب لمواجهة البحرين في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وكانت مصر قد فازت في الجولة الأولى على الأرجنتين بنتيجة 39-25.

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باستور يُعلن قائمة مصر لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد

وخرج من قائمة مصر الثنائي عبد الرحمن فيصل ومحمد طارق، وعاد سيف هاني فوكس.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي).

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