يرتدي منتخب مصر لرجال كرة اليد الزي الأبيض فى مواجهة نظيره البحرينى السابعة مساء اليوم الجمعة، فى إطار ثان مواجهات الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم " كرواتيا والأرجنتين والبحرين".

منتخب اليد يلعب بالزي الأبيض أمام البحرين ببطولة العالم

يسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يواصل النتائج القوية بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 39-25 فى بداية مشوار المونديال، ليعطى جرس إنذار إلى جميع المنافسين

وشهدت مباراة الأرجنتين ظهور عدد من اللاعبين بأداء مميز أمثال الحارس محمد على وكل من محمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كل من:

في حراس المرمى كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)