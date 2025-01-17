علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين جديدين بمحافظة الفيوم وسط ترحيب الأهالي

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بوابة الفجر

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين بعد أعمال الإحلال والتجديد، وجاء هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وتحت رعاية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

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افتتح مسجد المائتين بقرية البسيونية، ومسجد السيدة خديجة بقرية منشأة كمال، في حضور فضيلة الشيخ محمد رجب خورشيد، مدير الإدارة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من الأهالي ورواد المساجد.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها علماء الأوقاف، تم التركيز على مخاطر الفكر التكفيري الذي يُعد أحد أخطر التحديات التي تواجه استقرار الأوطان ونموها. وأوضح العلماء أن الفكر التكفيري يعتمد على التأويلات الفاسدة والاعتداء على نصوص الشريعة، ما يؤدي إلى هدم الإنسان وتدمير الحضارة.

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تحدث العلماء بإسهاب عن ضرورة مواجهة الفكر الظلامي الذي يشوه تعاليم الإسلام السمحة، مشددين على أهمية نشر قيم التسامح والرحمة. وأكدوا أن مصر، بفضل الأزهر الشريف، ستظل حاجزًا منيعًا أمام التطرف، داعيةً إلى الالتزام بالفهم الصحيح للشريعة لتحقيق مقاصدها النبيلة.

وجه العلماء رسالة قوية لكل من ينتمي إلى الفكر التكفيري، داعين إياهم إلى مراجعة أنفسهم والعودة إلى الإسلام النقي الذي جاء رحمة للعالمين. وشددوا على أن رسالة الإسلام هي نشر السلام والأمان في المجتمع، داعين المسلمين إلى أن يكونوا مصدر خير ورحمة للناس كافة.

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تخللت فعاليات الافتتاح عقد مقارئ قرآنية وبرامج تثقيفية للأطفال، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني لدى جميع فئات المجتمع.

في ختام الخطبة، نبه العلماء إلى خطورة الغش باعتباره آفة تدمر المجتمع وتعطل طاقاته، مشيرين إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد حقوق الأفراد والمجتمعات.

بهذه الجهود، تواصل وزارة الأوقاف رسالتها في نشر قيم الإسلام المعتدل وترسيخ مفاهيم الرحمة والتسامح، مع العمل على تعزيز دور المساجد كمراكز إشعاع ديني وثقافي في المجتمع المصري.

أسامة السيد الأزهري أفتتاح مسجدين الدكتور محمود الشيمي السيدة خديجة وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

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