مديرية الشباب والرياضة تنفذ مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة صباحا بمركز مطروح

نفذ مركز شباب مطروح اليوم الجمعة تحت إشراف وتنفيذ الدكتورة " نجلاء البلشي " وكيلة المديرية للرياضة، مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة بمراكز الشباب، وذلك للاهتمام بالشباب وحثهم على ممارسة الرياضة، وأن المبادرة تتضمن العديد من الأنشطة الرياضيه للنشئ والشباب والمشاركين من مختلف المراحل السنية، وتشمل ممارسة رياضة المشي والجري وتدريبات لياقة بدنية، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تنفيذ المبادرة لتشمل جميع الإدارات على مستوى المحافظة ومراكز الشباب.

أتت المبادرة فى إطار توجيهات الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، والدكتور " وليد رفاعي " مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بالنشء والشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة، والاهتمام بالأنشطة الرياضية بمراكز الشباب،، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.