بالصور: "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الرضوان بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

انعقدت اليوم الجمعة، فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" في مسجد الرضوان، التابع لإدارة فيديمين بمحافظة الفيوم.

البرنامج جاء بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية الأوقاف بالفيوم، وبحضور نخبة من القيادات الدينية بالمديرية، من بينهم فضيلة الشيخ طه علي، مسؤول المساجد بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمد حسن محمد، مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ أحمد فهمي، مفتش المنطقة، وفضيلة الشيخ أحمد رجب، إمام المسجد.

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شهد اللقاء اهتمامًا خاصًا بمبادرة "بداية جديدة"، التي تتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متماسك ومتقدم من خلال العمل الجماعي الهادف إلى تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الوسطية والمستنيرة. 

وأكد العلماء المشاركون أن البرنامج يستهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، انطلاقًا من إدراك وزارة الأوقاف بأهمية تشكيل وعي الطفل منذ الصغر.

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حظي البرنامج بحضور واسع من الأطفال وأولياء الأمور الذين أشادوا بأهداف المبادرة وأسلوب تقديمها. وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لجهود الوزارة في توفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في تنمية القيم الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية والدينية للأطفال.
تأتي فعاليات "لقاء الجمعة للأطفال" كجزء من سلسلة برامج تستهدف النشء، والتي تؤكد التزام وزارة الأوقاف ببناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن.

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