"كانت تخض".. محمد الشرنوبي يشيد بأداء هنا الزاهد في "إقامة جبرية"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن علاقته بالفنانة هنا الزاهد، وأشاد بالعمل معاها وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسلها "إقامة جبرية" الذي تم طرحه يوم 7 يناير الجاري.

 

وقال محمد الشرنوبي خلال لقائه في برنامج «الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة» المذاع على الراديو 9090: “هنا الزاهد من ألذ الناس اللي ممكن تتعامل معاهم، أحنا تقريبا اشتغلنا مع بعض من 10 سنين ومن ساعتها وإحنا أصحاب، اشتغلنا مع بعض «البيوت أسرار» تقريبا عملناه في 2014، وبعد كده اشتغلنا مع بعض في «حلوة الدنيا سكر» وبعد كده اشتغلنا بشكل غير مباشر في «بضع ساعات في يوم ما»، وبعد كده عملنا مع بعض المسلسل دا”.

 

 

وتابع محمد الشرنوبي: «كل مرة كنت بشتغل مع هنا الزاهد كنت بنبسط وبحس أني بشتغل مع واحدة موهوبة وشاطرة ومجتهدة جدا وكل مرة بتفاجئني، بتطور من نفسها بشكل مش طبيعي وبتشتغل على نفسها وكل مرة بتكون أحلى من اللي قبلها وكانت الصراحة في إقامة جبرية تخض».

 

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”


والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”


وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.

البيوت اسرار الراديو بيضحك الراديو 9090 الفنان محمد الشرنوبي الفنانة ثراء جبيل الفنانة هنا الزاهد الفنانة صابرين الفنانة عايدة رياض الفنان محمود البزاوي

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