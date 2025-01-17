صلاح حسب الله: سوريا تعيش مشهدًا مأساويًا بعد سيطرة الميليشيات المسلحة عليها

توك شو
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، أن ما يحدث في سوريا يمثل مشهدًا مأساويًا يعكس حجم التحولات الخطيرة التي شهدتها المنطقة.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه من الصادم أن ترى جيشًا قويًا كجيش سوريا يتعرض للاضمحلال في ظل وجود ميليشيات مسلحة تدّعي البحث عن حرية الشعب السوري، بينما هي في الواقع أداة لتنفيذ مخططات تستهدف البلاد. 
وأشار إلى أن هذه الجماعات استخدمت كوسيلة رخيصة للسيطرة على سوريا بدلًا من التدخل العسكري المباشر، وهو ما أدى إلى تدمير الدولة السورية وتحويلها إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب خط أحمر

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