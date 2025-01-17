الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا

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بوابة الفجر



التقت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السيدة الأمريكية الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا.

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ونشرت الملكة رانيا، اليوم الجمعة، صورة من اللقاء على صفحتها الرسمية بمنصة "إنستغرام"، مع تعليق جاء فيه: "سررت بلقاء السيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب في فلوريدا أمس (الخميس)".

من جهته، قال الديوان الملكي الأردني في بيان: "التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الخميس خلال وجودها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب".

وأضاف: "خلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم

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