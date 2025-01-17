انطلاق القافلة الدعوية بالأزهر وافتتاح مسجدين بأبوالريش وكوم أمبو بأسوان

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الأزهر يفتتح مسجدين
الأزهر يفتتح مسجدين بكوم امبو واسوان

انطلقت القافله الدعويه اليوم الجمعه تحت إشراف الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف وبرئاسة  فضيله الشيخ سمير محمد خليل وكيل وزاره اوقاف اسوان من مسجد النزلاوي باداره دراو وادي الخطبه الشيخ محمد محمود أمام المسجد بحضور النائب خالد العوني عضو مجلس النواب والنائب حسونه عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ.

 

وكما قام السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بإفتتاح مسجد الرحمن بنجع الحجاب بأبو الريش قبلى بمدينه اسوان  والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بقيمة إجمالية  2.2 مليون جنيه، وبمساحة 250 م2 

 

وبحضور بعض  القيادات الدينية والتنفيذية والاهالى، كما ألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الله عرجون مدير المساجد بالمديرية، والتى جاءت بعنوان " التحذير من خطورة التكفير" 

ومن جهته اخرى افتتح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو طه حسين مسجد السلام بالعتمور بقرية المنشية بمدينه كوم امبو، وذلك بحضور الدكتورعلى شعبان مدير إدارة أوقاف المنشية 

وحيث أن المسجد مقام على مساحة 182 م2، وبقيمة إجمالية  مليون و767 ألف جنيه بالجهود الذاتية،

ويذكر بأن  عدد المساجد التى تم افتتاحه  حتى الآن إلى 183 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة 

 

 

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجهود الذاتية خطبة الجمعة عضو مجلس الشورى مدير المساجد

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