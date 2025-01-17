انطلاق القافلة الدعوية بالأزهر وافتتاح مسجدين بأبوالريش وكوم أمبو بأسوان

انطلقت القافله الدعويه اليوم الجمعه تحت إشراف الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف وبرئاسة فضيله الشيخ سمير محمد خليل وكيل وزاره اوقاف اسوان من مسجد النزلاوي باداره دراو وادي الخطبه الشيخ محمد محمود أمام المسجد بحضور النائب خالد العوني عضو مجلس النواب والنائب حسونه عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ.

وكما قام السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بإفتتاح مسجد الرحمن بنجع الحجاب بأبو الريش قبلى بمدينه اسوان والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه، وبمساحة 250 م2

وبحضور بعض القيادات الدينية والتنفيذية والاهالى، كما ألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الله عرجون مدير المساجد بالمديرية، والتى جاءت بعنوان " التحذير من خطورة التكفير"

ومن جهته اخرى افتتح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو طه حسين مسجد السلام بالعتمور بقرية المنشية بمدينه كوم امبو، وذلك بحضور الدكتورعلى شعبان مدير إدارة أوقاف المنشية

وحيث أن المسجد مقام على مساحة 182 م2، وبقيمة إجمالية مليون و767 ألف جنيه بالجهود الذاتية،

ويذكر بأن عدد المساجد التى تم افتتاحه حتى الآن إلى 183 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة