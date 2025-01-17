إزالة تعدٍ على 2000 فدان خلال حملات على أراضٍ بالظهير الصحراوى الغربى بالمنيا

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الإزالة
الإزالة

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة المنيا من إزالة تعدٍ في المهد على 2000 فدان على مدار خمسة أيام متتالية، ضمن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضٍ بالظهير الصحراوي الغربي الموازي لقريتي تونا الجبل وأبشادات بمركز ملوي.

تبين أثناء حملات الإزالة أن المتعدين استولوا على الأراضي بزعم استزراعها دون تراخيص أو أى سند قانونى وقاموا ببناء عدد من العشش بالبلوك الأبيض بمساحات مختلفة ومد مواسير والشروع فى حفر آبار مياه مدعين أنهم يعملون تحت مظلة إحدى الشركات الاستثمارية بالقاهرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهؤلاء المتعدين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

تأتي هذه الجهود في إطار التصدي الحازم لأي محاولات تعدٍ على أراضي الدولة في مهدها، وأن الحملات متواصلة على هذه الأماكن ومتابعتها لمنع تكرار التعدى عليها مرة أخرى، لردع هذه التجاوزات وعدم الرضوخ لسياسة فرض الأمر الواقع حفاظا على حق الشعب وهيبة الدولة.

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