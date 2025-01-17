كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، عن تجديد عقد نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند لمدة 10 سنوات كاملة، وهذا يجعله واحدًا من أكثر العقود إثارة في التاريخ.

عقد هالاند الأكثر اثارة في تاريخ مانشستر سيتي

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي: "لقد وقع إيرلينغ هالاند، لعقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي يمتد لـ 10 سنوات، ليتواجد في صفوف النادي حتى صيف عام 2034"، قبل أن يعدد مزايا اللاعب وأرقامه مع النادي.

وعبّر اللاعب قائلًا عن عقده الجديد: "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقدي الجديد وأتطلع لقضاء المزيد من الوقت في هذا النادي الرائع. مانشستر سيتي هو نادٍ خاص مليء بالاشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين".

وأشار: "أشكر جوارديولا وطاقمه التدريبي وزملائي في الفريق على دعمهم الدائم في العامين الماضيين، أريد الاستمرار في التطور وتحسين أدائي، وأتطلع للمساهمة في المزيد من النجاحات في المستقبل".

وأفادت تقارير لصحيفة "ذا أتلتيك"، أن العقد الجديد سيبقي النجم النرويجي في صفوف الفريق السماوي حتى عمر الـ 34 عامًا، تم من خلاله إلغاء الشرط الجزائي الذي كان موجودًا في عقده السابق، مما يعني أنه لا يمكن لأي نادٍ ضم اللاعب، إلا من خلال تقديم عرض خرافي للنادي الإنجليزي.

وأكدت ذا صن أن إيرلينغ هالاند، سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصر مانشستر سيتي حريصًا على تمديد عقد إيرلينغ هالاند بعد الأقاويل التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد ومؤخرا برشلونة، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يبدو إنه متمسك للغاية بالبقاء في مانشستر.