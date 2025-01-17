عقد هالاند الأكثر اثارة في تاريخ مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، عن تجديد عقد نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند لمدة 10 سنوات كاملة، وهذا يجعله واحدًا من أكثر العقود إثارة في التاريخ.

عقد هالاند الأكثر اثارة في تاريخ مانشستر سيتي 

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي: "لقد وقع إيرلينغ هالاند، لعقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي يمتد لـ 10 سنوات، ليتواجد في صفوف النادي حتى صيف عام 2034"، قبل أن يعدد مزايا اللاعب وأرقامه مع النادي.

وعبّر اللاعب قائلًا عن عقده الجديد: "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقدي الجديد وأتطلع لقضاء المزيد من الوقت في هذا النادي الرائع. مانشستر سيتي هو نادٍ خاص مليء بالاشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين".

جروس يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك في الانتقالات الشتوية

الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وأشار: "أشكر جوارديولا وطاقمه التدريبي وزملائي في الفريق على دعمهم الدائم في العامين الماضيين، أريد الاستمرار في التطور وتحسين أدائي، وأتطلع للمساهمة في المزيد من النجاحات في المستقبل".

وأفادت تقارير لصحيفة "ذا أتلتيك"، أن العقد الجديد سيبقي النجم النرويجي في صفوف الفريق السماوي حتى عمر الـ 34 عامًا، تم من خلاله إلغاء الشرط الجزائي الذي كان موجودًا في عقده السابق، مما يعني أنه لا يمكن لأي نادٍ ضم اللاعب، إلا من خلال تقديم عرض خرافي للنادي الإنجليزي.

وأكدت ذا صن أن إيرلينغ هالاند، سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أصر مانشستر سيتي حريصًا على تمديد عقد إيرلينغ هالاند بعد الأقاويل التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد ومؤخرا برشلونة، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يبدو إنه متمسك للغاية بالبقاء في مانشستر.

مواد متعلقة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

خالد الغندور: فاركو يحسم مصير محمود جهاد من عروض الزمالك وبيراميدز

الأكثر قراءة

اكتشف ذاتك في "كارير ويك": رحلة اليوم الأول نحو المستقبل تحت شعار "كن كما تريد لا كما يريدون"

13 هدف وفوز تليفونات بنى سويف وسقوط نجوم مصر والمنيا بالجولة 15 بالقسم الثانى

وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة يشهدون أول جمعة "بمسجد مصر "تحت إشراف الوزارة

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان معرض رؤية فنية للمخلفات الزراعية بتربية نوعية الأحد

وكيل تعليم أسيوط يعلن عن الإنتهاء من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للإعدادية غدًا

فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك يحصد 722 ألف ضمن إيرادات أمس

تشكيل سموحه وزد فى لقاء اليوم فى كأس مصر