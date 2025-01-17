كشف غموض العثور على جثة مزارع فى الغربية

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المجنى عليه
المجنى عليه

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من كشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية لمزارع ملقي بها علي جانبي احدي الترع، بقرية كوم النجار التابعة لمركز بسيون.

 

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث شرطة بسيون، برئاسة الرائد محمد الشباسي رئيس المباحث، أن الجثة لشخص مزارع يدعي محمد شعير، وبها إصابات شديدة في الرأس، وان وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان عام المركز وحرر محضر بالواقعة.

 

واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة، بعد أن نشبت خلافات بينهما وبين المجني عليه بسبب سرقة موبايل، وحال محاولتهم الإمساك به، قام بالقفز في مياة الترعة، مما دفعهم للتعدي عليه بالطوب والحجارة والعصا، مما ادي إلى إصابته في الرأس، وغرق في مياة الترعة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا أمس من شرطة النجدة بالعثور على جثة مزارع ملقاة على جانبي أحدي الترع المارة بقرية كوم النجار، وبها إصابات بالرأس.

 

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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