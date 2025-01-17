بعد تصدره التريند.. ماذا تعرف عن الكارت الموحد للخدمات الحكومية؟

أطلقت الحكومة المصرية الكارت الموحد للخدمات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي،كمرحلة أولى في محافظة بورسعيد، بمشاركة وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل.

حيث يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

استخدامات الكارت الموحد

يُعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية متعددة الاستخدامات، تتيح للمواطنين مجموعة من الخدمات، أبرزها:

1. إيداع واستقبال المبالغ المالية.



2. إتمام عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع.



3. صرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين.



4. الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.



5. تنفيذ المدفوعات الرقمية للخدمات الحكومية.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

يمكن للمواطنين الحصول على الكارت الموحد من المواقع التالية:

مكاتب البريد.

مكاتب التموين.

وحدات التأمين الصحي الشامل.

ديوان عام محافظة بورسعيد.



ويتم تسليم الكارت خلال شهر من استلام الرسالة النصية، مع توفير فترة إضافية شهرًا آخر للاستلام من ديوان المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت غير المستلم.

خطوات استخراج الكارت الموحد

للحصول على الكارت الموحد، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. فتح حساب شخصي لدى الهيئة القومية للبريد.



2. تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن.



3. تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.



4. استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام الكارت.

مميزات الكارت الموحد

يوفر الكارت الموحد عدة مزايا، منها:

• دمج خدمات التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة.

• إمكانية السحب النقدي والشراء من ماكينات الصراف الآلي.

• ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال البصمة الذكية.

• فتح حساب بنكي لكل مواطن دون أي تكلفة.



حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

نفت وزارة التموين الأنباء المتداولة عن إلغاء البطاقات التموينية، مؤكدة استمرار العمل بها بانتظام لصرف المقررات التموينية والخبز المدعم. وأوضحت أن تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد سيعمل بالتوازي مع البطاقات التموينية العادية، دون إلغاء الأخيرة.

هذا التطور يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات حكومية ميسرة، مع تعزيز الرقابة وضمان الشفافية في تقديم الدعم للمواطنين.