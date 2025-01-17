ريهام حجاج تكشف عن آخر رسالة بينها وبين فكري صادق

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن آخر محادثة بينها وبين الراحل فكري صادق، حيث أرسل لها الرسالة قبل أقل من شهر.

 

ونشرت ريهام حجاج عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وجاءت رسالة فكري صادق:"ربنا بحق آذان الفجر أكرم أمتك ريهام أم جميلة ويوسف وفرح قلبها بمهما وأجعل الخير والنجاح في أسرتها ووفقها في هذا العام 25".

 

رحيل فكري صادق

 

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان فكري صادق صباح  بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، وأعلن عن الخبر نجله مراد فكري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكشف نجل الفنان الراحل فكري صادق عن آخر فترة خلال مرض والده مصرحًا أنه كان يعاني من أزمة صحية في الفترة الأخيرة تسببت في نقل إلى المستشفى، وكانت حالته الصحية حرجة ولذلك تواجد في العناية المركزة منذ شهر تقريبا.

 

نبذة عن فكري صادق

 

شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، من بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة"، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أزواج بلا ماضي"، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.

 

تميزت مسيرته الفنية بتنوع أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال المتميزة، من أبرزها فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ومسرحية "أزواج بلا ماضي" عام 1975. كما قدم العديد من الأدوار البارزة في أعمال مثل "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين".

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