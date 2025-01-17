هانسي فليك: أترك مهمة الميركاتو في يد ديكو

تحدث هانسي فليك، مدرب برشلونة، عن جاهزية فريقه للمواجهة المقبلة أمام خيتافي غدًا السبت، التي ستُلعب علي ارضية ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري الإسباني.

وصرح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، وعلق فليك على استمرار رونالد أراوخو مع البارسا، قائلًا: "نعم، لقد قال ذلك بالفعل بعد مباراة بيتيس. ويتبقى له عام ونصف في عقده. إنه عنصر مهم للفريق وسيكون من صالح الفريق أن يوقع عقدًا آخر. فأنا أراه خلال التدريبات أنه قائد".

وأضاف بخصوص إستمرار أنسو فاتي: " أنا صادق دائمًا مع اللاعبين وكنت كذلك معه. تحدثنا عن خيارات كثيرة والآن القرار له. إذا أراد البقاء، فهذا جيد، فهو من أبناء الفريق. سأساعده بالطبع على التحسن وهذا ما نريد القيام به مع جميع اللاعبين. أنسو محترف للغاية ومركّز دائمًا وأريد مساعدته".

ولم يتحدث المدرب الألماني عن الميركاتو بشكل مباشر، قائلًا: "إنها وظيفة ديكو، لكني سعيد للغاية بالفريق.نحن لدينا 3 مصابين فقط ولن يغيب إينياكي لفترة طويلة، كذلك عاد كريستنسن أيضًا وهذا خبر جيد".

و اشار: "لقد شارك بيدري في الكثير من المباريات وعلينا أن نكون حذرين. من الجيد أن يكون معنا في الملعب لأنه لاعب رائع، لكن من الجيد أيضًا أن يشارك من أجل لياقته البدنية، إنه مهم جدًا بالنسبة لنا".

وإنه ي فليك حديثه: "أشاهد أداء لامين يامال بالنسبة لعمره، وأرى إنه يؤدي بشكل جيد للغاية. الشيء المهم هو ما يفعله على أرض الملعب، إنه يساعدنا كثيرًا وهذا ما نحب أن نراه منه دائمًا".

