محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد السيد البدوي

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محافظ الغربية
محافظ الغربية

أدى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسط حضور جماهيري كبير وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

 

حضر الصلاة اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ.

 

وأكد المحافظ، خلال تواجده في المسجد، حرصه على التواجد بين المواطنين ومشاركتهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي تعزز من روح التواصل المباشر بين المسؤولين والأهالي.

 

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تُعد فرصة مهمة للتعرف على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم بشكل مباشر.

 

وعقب انتهاء الصلاة، التقى المحافظ بالمواطنين المتواجدين في ساحة المسجد، حيث أدار حوارًا مفتوحًا معهم استمع خلاله إلى أبرز القضايا التي تهمهم وأكد المحافظ أن جميع الشكاوى والمقترحات ستتم دراستها بعناية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

أعرب المواطنون عن تقديرهم لحضور المحافظ وسطهم وحرصه على التواصل المباشر معهم. وأشادوا بسياسة المحافظ التي تعتمد على اللقاءات الميدانية وزياراته المستمرة إلى القرى والمراكز، مما يعكس اهتمامه الفعلي بمشاكلهم واحتياجاتهم.

 

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي أن التواصل مع المواطنين يُعد من أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأوضح أن هناك خططًا تنموية مستمرة لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق حياة كريمة لأهالي الغربية.

 

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن بابه مفتوح دائمًا لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة المواطنين.

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