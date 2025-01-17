إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

شهد طريق وادي الريان بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند قرية الخمسين، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفرقة. وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ. وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص كانوا يستقلون السيارة.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

هذا ويُذكر أن طريق وادي الريان يُعد من الطرق الحيوية بمحافظة الفيوم، ما يستدعي ضرورة الالتزام بقواعد المرور لضمان سلامة المارة والسائقين.