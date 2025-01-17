محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان معرض رؤية فنية للمخلفات الزراعية بتربية نوعية الأحد

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط يوم الاحد المقبل معرض فنى تحت عنوان رؤية فنية للمخلفات الزراعية وبمشاركة وحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري، بجامعة أسيوط

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي إن المعرض يقدم منتجات؛ لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، مثل الجريد، وليف النخل، وألياف الموز، ونتج عنها مجموعة من الأعمال الفنية، برؤية فنية مستحدثة، تصلح كمشروعات صغيرة؛ مما يحقق استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعزز الاقتصاد، وتدعم المجتمعات المحلية، بدلًا من التخلص منها بطرق ضارة بالبيئة، مثل الحرق، أو الطمر، وذلك من خلال التعاون مع محافظة أسيوط، وتنظيم الكثير من الفعاليات، بما يحقق الدعم للمجتمع المحلي

وأشارت الدكتورة ياسمين الكحكي إلى إن كلية التربية النوعية؛ عقدت عددًا من ورش العمل لمنتسبي الكلية؛ من أساتذة، وباحثين، وطلاب؛ لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، نتج عنها مجموعة من الأعمال الفنية؛ برؤية فنية مستحدثة.