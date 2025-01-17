تضامن الدقهلية: توزيع 18475 وجبة ساخنة بالنصف الأول من يناير على الأسر الأولى بالرعاية

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وجبات ساخنة من تضامن
وجبات ساخنة من تضامن الدقهلية للأسر الأولى بالرعاية

تابعت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي نشاط الجمعيات الأهلية خلال النصف الأول من يناير الجاري والذي يتزامن مع شهر رجب.

حيت قامت 127 جمعية ومؤسسة اهلية توزيع عدد 18475 وجبة جاهزة علي المستحقين من الأسر والفئات الأولي بالرعاية المسجلة بتلك الجمعيات تحت اشراف الادارات والوحدات الاجتماعية علي مستوي محافظة الدقهلية.

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق تلك المبادرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي-وزير التضامن الإجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لتوزيع أكثر من ٣٠ الف وجبة ساخنة شهريا لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية لتخفيف العبئ عنهم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه سيتم تجهيز وجبات رمضانية أخرى لتوزيعها يوميا على الصائمين بالمناطق الأكثر إحتياجا خلال شهر رمضان القادم.

واضافت "جلالة"  أن أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية لا تقتصر على توزيع المواد الغذائيةو دعم الفئات الأكثر إحتياجا  إجتماعيا واقتصاديا، مشيرةإلى تقديم الخدمات العاجله للمستحقين على مدار العام بالإضافة إلى تكثيف حملات طرق الأبواب لدعم الأسر الاولى بالرعاية بالمناطق النائية والمحرومة والاشد احتياجا داخل المحافظة بالتنسيق مع كافة منظمات العمل الاهلي.

كما ذكرت أن  محافظة الدقهلية شهدت  خلال الآونة الأخيرة عدة فاعليات نظمهتا  الجمعيات الأهلية  من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل والاكثر إحتياجا  خاصة بالمناطق النائية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال القوافل التنموية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية تضامن الدقهلية ومنظمات العمل الاهلي علي مستوي المحافظة

وأن تلك الجهود تأتي في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي يالرعاية وبالتنسيق مع الجمعيات الاهليه، وتنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية.

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