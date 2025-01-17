تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأشاد المدير الفني بالفوز الذي حققه الأبيض على حرس الحدود في مباراة الأمس بالدوري، وطالب اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا والتركيز في الفترة الحالية، استعدادًا للقاء بطل نيجيريا بالكونفدرالية.

وشدد جروس على أهمية المباراة للفريق رغم حسم التأهل لدور الثمانية للبطولة، وطالب اللاعبين بخوض المباراة بكل جدية من أجل تحقيق الفوز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام إنيمبا بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

مواد متعلقة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في دوري الكرة النسائية

الأكثر قراءة

اكتشف ذاتك في "كارير ويك": رحلة اليوم الأول نحو المستقبل تحت شعار "كن كما تريد لا كما يريدون"

13 هدف وفوز تليفونات بنى سويف وسقوط نجوم مصر والمنيا بالجولة 15 بالقسم الثانى

وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة يشهدون أول جمعة "بمسجد مصر "تحت إشراف الوزارة

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان معرض رؤية فنية للمخلفات الزراعية بتربية نوعية الأحد

وكيل تعليم أسيوط يعلن عن الإنتهاء من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للإعدادية غدًا

فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك يحصد 722 ألف ضمن إيرادات أمس

تشكيل سموحه وزد فى لقاء اليوم فى كأس مصر