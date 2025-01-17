تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأشاد المدير الفني بالفوز الذي حققه الأبيض على حرس الحدود في مباراة الأمس بالدوري، وطالب اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا والتركيز في الفترة الحالية، استعدادًا للقاء بطل نيجيريا بالكونفدرالية.

وشدد جروس على أهمية المباراة للفريق رغم حسم التأهل لدور الثمانية للبطولة، وطالب اللاعبين بخوض المباراة بكل جدية من أجل تحقيق الفوز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام إنيمبا بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.