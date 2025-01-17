أبو ريدة يزور غزل المحلة ويعقد جلسة ودية مع مسؤوليه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

زار المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي غزل المحلة اليوم وكان في استقباله المهندس وليد خليل رئيس النادي والكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق، وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع مسئولي غزل المحلة.

تأتي الزيارة علي هامش المباراة الودية التي يخوضها منتخب مصر للشباب مع الفريق الأول لفريق غزل المحلة اليوم الجمعة بالمحلة، ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه الكابتن أسامة نبيه المدير الفني  للارتباطات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تقام في كوت ديفوار أبريل المقبل.

وتعتبر ودية غزل المحلة الثانية لشباب الفراعنة، حيث خاض المنتخب الودية الأولى وفاز بها بهدفين دون رد أمام الفريق الأول لنادي الرجاء بمطروح، وأحرز الهدفين عمار ياسر وأحمد خالد كاباكا فى الدقيقتين 30 و72، وحرص أسامة نبيه على أداء المباراة بتشكيلين مختلفين.

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