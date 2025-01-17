مودرن سبورت يضم محمد هلال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وتألق لاعب الوسط المهاجم محمد هلال بقميص نادي ليرس البلجيكي ووادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف فريق البنك الأهلي ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة، وعلى المستوى الدولي مثل منتخب مصر للناشئين والشباب.
 

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