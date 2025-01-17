تشكيل سموحه وزد فى لقاء اليوم فى كأس مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام زد فى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل كالاتى: 

  • حراسة المرمى: الهانى سليمان.
  • خط الدفاع:  بركات حجاج، هشام حافظ، محمد ربيعه، شريف رضا
  • خط الوسط: محمد متولى، مصطفى البدرى، محمود صابر، دوكودودو.
  • خط الهجوم: حسام حسن، صامويل امادو.

وأعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد عن تشكيل فريقه وجاء كالاتى 

  • حراسة المرمى: على لطفى.
  • خط الدفاع: مصطفى العش، محمد اسماعيل، أحمد عبد النبى، محمد أشرف.
  • خط الوسط: بيتر، عبد الرحمن عماد، أحمد عادل، ماتا جاسا.
  • خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادى حسين.
     

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