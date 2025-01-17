محافظ الشرقية في حواره لـ "الفجر": طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية وتذليل العقبات أمام المستثمرين

بعد 6 أشهر من توليه مقاليد المحافظة تعرف على "أهم الملفات على أجندة المحافظ "

كشف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية خلال عام 2024 في محافظة الشرقية والتي استهدفت تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق، وغيرها.

ولفت خلال حواره مع "الفجر" إلى أن من أبرز هذه المشروعات مشروعات حياة كريمة التي شهدتها مركز الحسينية ووصلت نسبة تنفيذها ل 99%. وإلى نص الحوار:-



اطلعنا على مستقبل المشاريع الخدمية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة؟



يتم متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها كمحطات مياه -محطات صرف صحى -توصيل الغاز الطبيعى ) وتذليل كافة العقبات لتدخل الخدمة في المواعيد المحددة.

محافظ الشرقية

ماذا عن إجراءات التصالح وتقنين وضع اليد على أراضى الدولة؟



تم تحرير عدد (12951) عقد أملاك دولة للمواطنين، كما تم الإنتهاء من (1199022) طلب تصالح في التصالح في الفترة من 1/1/2017حتى 23/11/2024بنسبة 99.37 %.

ما هي الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين؟

قمت بزيارة تفقدية لمنطقة بلبيس الصناعية، وذلك للوقوف على إحتياجات المستثمرين بالمنطقة وإزالة كافة المعوقات أمامهم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتم التنبيه بعدة إجراءا كالأتى:-

تم توجيه رئيس مركز ومدينة بلبيس بفحص الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين الخاصة بتوفيق أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء وتذليل كافه العقبات أمامهم طبقًا للقانون وذلك لإنهاء المشروعات الخاصه بهم لضخ إستثمارات جديدة تُساهم في زياده الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب

ضرورة قيام شركة الكهرباء بإبلاغ المستثمرين بمواعيد قطع التيار الكهربي خلال إجراء أعمال الصيانة مع تكليف أحد الفنيين بالتواجد بالمنطقة الصناعية لإصلاح أي أعطال مفاجئة

- تشغيل عدد أكبر من آبار المياه الإرتوازية لضمان وصول المياه بصورة جيدة لكافة المصانع بالمنطقة.

محافظ الشرقية

-تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المياه بالمنطقة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الجادين والراغبين في الإشتراك بخدمة مرفق المياه مع إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء محطة مياه لتغذية المنطقة بجانب الآبار الإرتوازية.

- تم تكليف رئيس قطاعات كهرباء جنوب الشرقية بتشكيل لجان مشتركة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية المستثمرين للوقوف على إحتياجات المستثمرين الخاصة بمرفقي الكهرباء والمياه والعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات تساهم في إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم بجانب تكليف أحد الفنيين بالتواجد الدائم بالمنطقة لإصلاح أي أعطال مفاجئة.

-تم توجيه رئيس مركز ومدينة بلبيس بفحص الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين الخاصة بتوفيق أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء وتذليل كافه العقبات أمامهم طبقًا للقانون وذلك لإنهاء المشروعات الخاصه بهم لضخ إستثمارات جديدة تُساهم في زياده الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

- تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال، وأدوات الإنتاج والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور وكذلك تفعيل دور مراكز التدريب المهني،وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع،فى فترات محددة، للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج

-تم التوجيه بأهمية التعاون والتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

-لحل مشكلة نقص العمالة بالمصانع، طالبنا المستثمرين اعداد كشف موضح به كافة الإحتياجات من العمالة شاملة السن والنوعية والفئة والتخصصات المطلوبة وكذلك الإمتيازات الممنوحة وذلك لنشرها على البوابة الالكترونية للمحافظة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين وإعلام الشباب الجاد بها لتوفير فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص.



ماهي اخر المشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلة ضعف مياه الشرب وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى والبنية الاساسية؟



تم إفتتاح محطة رفع صرف صحي قرية غزالة عبدون بمركز فاقوس والمُقامة على مساحة 625 م بطاقة تصميمية 2500 م3 / يوم، وبتكلفة 20 مليون جنيه والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ المشروعات القومية لخدمة الأهالي بقرية نزلة العزازي وتقديم مشروعات صرف صحي أمنه ونظيفة للمواطنين.

وتشمل المحطة :- محطة الرفع وتشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية (بيارة التجميع – المطرقة المائية – مبنى مولد الديزل – مبنى المخزن – مبنى إداري – غرفة أمن ومراقبة - المهمات الكهروميكانيكة – السور الخارجي) بالإضافة إلى شبكات إنحدار وتم بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق الإستفادة من المشروع لعدد 9608 نسمه.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مليار و200 مليون جنيه كالآتي:

- مشروع صرف صحي قرية نزلة العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتكلفة 27 مليون جنيه.

- مشروع شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية الحجاجية المستجدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس بتكلفة 45 مليون جنيه.

- مشروع إنشاء عدد (2) محطة رفع صرف صحي بقرى (قصاصين الأزهار - عزبة الصادق - عزبة درويش) التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 188 مليون و120 ألف جنيه.

- مشروع إنشاء عدد (2) محطة رفع صرف صحي بقريتي أبو عوينات والكتلة السكنية (1) التابعتين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 61 مليون و100 ألف جنيه.

- مشروع إنشاء محطة دبيج بمركز ديرب نجم بتكلفة 53 ملون جنيه.

- مشروع إنشاء عدد (3) محطات رفع صرف صحي بقري (عسكر – أبوسعادة - عطوة – الدرديري) التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 76 مليون و900 ألف جنيه.

- مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية كفر الشوافين التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 86 مليون و409 ألف جنيه.

- مشروع إنشاء عد (5) محطات رفع صرف صحي بقرى بني منصور وتوابعها التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 208 مليون و305 ألف جنيه.

- مشروع إنشاء عدد (2) محطة رفع صرف صحي بقريتي منشأة ناصر والسادات التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 65 مليون و189 ألف جنيه.

- مشروع إنشاء خطوط طرد ومحطات رفع قري (طاحون – الفرايحة – الدغاينة) التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 135 مليون و900 ألف جنيه.

- مشروع توسعات صرف صحي فاقوس بتكلفة 300 مليون جنيه.

- مشروع صرف صحي قرية غزالة عبدون التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس بتكلفة 27 مليون جنيه وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ الشرقية

كما تم تكليف رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة.

كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.



6-اخر مشروعات شبكة الطرق والكبارى ومشروعات الرصف بالمحافظة؟

- جاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الجوسق حتى مزلقان سلمنت بمركز بلبيس بطول 12.5 كم وبتكلفة 7 مليون و387 ألف جنيه، والمُقام علي مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ من مزلقان ميت حمل وصولًا لقرية تل روزن بطول 5.4 كم، والمرحلة الثانية تبدأ من قرية تل روزن وصولًا لمزلقان سلمنت بطول 7.1 كم وجاري العمل بالمرحلتين وذلك بعد أن تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بالمرحلة الأولى علي مسافة 4.6 كم وكذلك الإنتهاء من أعمال رد الشيء لأصلة بطول 2.5 كم وجاري اعمال رفع غرف الصرف بطول 3.3 كم.

- أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كم مزدوج وبتكلفة إجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك للربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق، ومنيا القمح وبنها للمساهمة في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

-تم الإنتهاء من أعمال الردم وفرد السن والأسفلت الرابطة وإنشاء حوائط سانده من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح بطول 1863 متر، وجاري إستكمال الأعمال بالطريق والمكون من حارتين بعرض 11 متر بكل اتجاه، كما تم الإنتهاء من تأسيس مسافة 760 متر من الطريق ووضع طبقات الأساس والسن تمهيدًا لبدء أعمال الرصف وتهيئته أمام حركة السيارات والإستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

- أعمال رصف ورفع كفاءة وإزدواج شارع أحمد عرابي وسط مدينة ههيا بطول 2 كم والمنفذ ضمن أعمال إزدواج وتوسعة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا / أبو كبير بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري وبتكلفة مبدئية مليار جنيه.

4- إستكمال أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 18 كم وبتكلفة 140 مليون جنيه والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء حيث يمثل الطريق محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

ـجاري الإنتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.5 كم ومتوسط عرض الإتجاه الواحد من 10 - 12متر وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر بالإضافة إلى تغطية مسافة كم بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه..

- جاري تنفيذ أعمال رصف وتوسعة الطريق بداية من كوبري ميت أبوعلي طحلة بردين بإتجاه قرية بني هلال وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي على 3 قطاعات القطاع الأول بطول ٣.٥ كم وبتكلفه ٢٣ مليون جنيه،وتم نهو طبقة الأساس الأولى بطول ١٨٠٠ م وجاري إستكمال طبقة الأساس للجزء المتبقي والقطاع الثاني بطول ٤ كم وبتكلفه ٢٢ مليون جنيه وتم إنهاء أعمال الردم بالرمال بطول ٣٥٠٠م وجاري إستكمال المسافة المتبقية بطول ٥٠٠ م والقطاع الثالث بطول ١.٨ كم بتكلفة ١٥مليون وتم وضع طبقة الأساس الأولى بطول المسافة داخل نطاق أعمال التوسعة بالإضافة إلى رصف وتوسعة مسافة 4 كم ضمن الأعمال الجارية بالطريق بمعرفة جهاز تعمير سيناء بتكلفة 35 مليون جنيه وذلك بتكلفة إجمالية 95 مليون جنيه.

- أعمال رد الشيء لأصله بطريق أبو كبير / فاقوس بطول 4.5 كم وبتكلفة 6 مليون جنيه والمنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال مد خط مياه الشرب قطر 450 مم من محطة أبو كبير المرشحة للربط على خط الصادي وذلك لتغذية قرى الوحدات المحلية بأولاد موسي والحصوة ومنشية رضوان وإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين

جاري تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله في المسافة بين بداية طريق دائري أبو كبير وصولًا لطريق السيد عبده نصر على مسافة 4.5 كم وبعرض 3 أمتار حيث تم الإنتهاء من وضع طبقات الأساس وإنزال طبقة الأسفلت السطحية تمهيدًا لإنشاء الطبقة الأسفلتية النهائية بهدف تحقيق الإنسيابية المرورية بالطريق.

- أعمال رصف ورفع كفاءة طريق ديرب نجم / ميت غمر بدءًا من النقطة الثابتة وصولًا لقرية أبو ليله بطول 6 كم ومتوسط عرض 8 م بجانب إنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة بالبر الأيمن بمصرف شبرا صورة بطول 600 م وارتفاع 6 متر وذلك بمعرفة جهاز تعمير سيناء وبتكلفة اجمالية 35 مليون و142 ألف جنيه.

ـ جاري إنشاء الحوائط الساندة على 3 قطاعات تم الإنتهاء من القطاعين الأول والثاني بطول 150م، وجاري الإنتهاء من القطاع المتبقي.

محافظ الشرقية

التعليم والصحة من الملفات الهامة بالمحافظة، كيف هي رؤيتكم لتطوير المحافظة؟

-مشروعات الصحة

مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بقرية بحمد موسى التابع لإدارة أبو كبير الصحية بتكلفة 10 مليون جنيه.

• مشروع إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية كفر عوض الله حجازي التابع لإدارة الزقازيق الصحية بتكلفة 6 مليون جنيه.

• مشروع إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية المهدية التابع لإدارة ههيا الصحية بتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه.

• مشروع إنشاء مبني مستشفي طب وجراحة العيون (الرمد) بمدينة الزقازيق بتكلفة 152 مليون جنيه.

* تطوير عدد من الأقسام الطبية بمستشفى فاقوس المركزي والمقامة بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية ومؤسسات المجتمع المدني بتكلفة 28 مليون جنيه والتي شملت وحدة إذابة الجلطات الدماغية ووحدة العناية المركزة والقسم الداخلي.

* إفتتاح مركز صحة الأسرة بقرية هربيط.

-مشروعات التعليم:-

إنشاء مبنى إدارة الحسينية التعليمية بتكلفة 8 مليون و800 ألف جنيه.

- إنشاء مبنى إدارة صان الحجر التعليمية بتكلفة 9 مليون و100 ألف جنيه.

- إنشاء مدرسة الأحمدية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والتي تضم 22 فصل وبتكلفة 10 مليون و900 ألف جنيه.

- إنشاء مدرسة الحاجة نزيهة السماحي التابعة لإدارة القرين التعليمية والتي تضم 22 فصل وبتكلفة 7 مليون و700 ألف جنيه.

- إنشاء مدرسة الروازقية الإبتدائية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والتي تضم 8 فصول وبتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه.

- إنشاء مدرسة السيدة نفسية الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والتي تضم 15 فصل وبتكلفة 11 مليون و600 ألف جنيه.

- إحلال كلي لمدرسة الشهيد سالم المنسي الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والتي تضم 6 فصول وبتكلفة 5 مليون و900 ألف جنيه.

- إنشاء مدرسة الشيخ عليوة حسن للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية والتي تضم 11 فصل وبتكلفة 5 مليون و900 ألف جنيه.

محافظ الشرقية

ماذا عن مشروعات التطوير بقطاع الكهرباء بالمحافظة؟



تم إفتتاح لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 212 مليون جنيه وذلك للإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي،و لوحة التوزيع تعمل بجهد 11 ك.ف وتأخذ من محطة محولات الجعفرية ومكونة من 17 خلية و4 مغذيات دخول و10 مغذيات خروج للتيار بسعة قواطع 1250 أمبير لتخفيف الأحمال عن لوحة مركز أبو حماد وتقسيم المغذيات إلى الأحمال المرتفعة ( مغذي الخيس – مغذي السناجرة – مغذي عمريط) بجانب تقديم الخدمة في تمركز الأحمال بالوحدة المحلية بالصوة وإستقرار التغذية ومجابهة زيادة الأحمال بمركز أبو حماد والوحدة المحلية بالصوة.