13 هدف وفوز تليفونات بنى سويف وسقوط نجوم مصر والمنيا بالجولة 15 بالقسم الثانى

أختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة عشر بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثاني ' ب'.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 13 هدف خلال 5 مباريات، فيما واصل مسار مسلسل الانفراد بالصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه بينما اشتعلت المنافسة فى منطقة الخطورة لضمان عدم الهبوط.

حيث سقط نادى نجوم مصر فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين بملعبه أمام ضيفه نادى مسار، ليتوقف رصيد نجوم مصر عند 18 نقطة فيما ارتفع رصيد مسار للنقطة 37.

ونجح نادى اسمنت أسيوط فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 امام ضيفه نادى المنيا، ليرتفع رصيد الأسمنت للنقطة 27 فيما توقف رصيد المنيا عند 15 نقطة.

وحقق نادى الفيوم فوزا هاما بنتيجة 3/2 أمام ضيفه نادى الواسطى، ليرتفع رصيد الفيوم للنقطة 14 فيما توقف رصيد الواسطى عند 13 نقطة.

ونجح بنى مزار فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام ضيفه نادى البدارى، ليرتفع رصيد بنى مزار للنقطة 10 فيما توقف رصيد البدارى عند النقطة 12.

فيما كان قد سقط مركز شباب طامية أمس فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام ضيفه تليفونات بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى نجوم مصر، ليتوقف رصيد طامية عند 16 نقطة فيما ارتفع رصيد التليفونات للنقطة 20.

فيما لم يشارك مصر للمقاصة بمباريات تلك الجولة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 37 نقطة.

2 - اسمنت اسيوط 27 نقطة.

3 - مصر للمقاصة 25 نقطة.

4 -تليفونات بنى سويف 20 نقطة.

5 - نجوم مصر 18 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

7 - المنيا 15 نقطة.

8 - الفيوم 14 نقطة .

9 - الواسطى 13 نقطة.

10 - البدارى 12 نقطة.

11 -بنى مزار 10 نقاط.

