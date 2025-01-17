البحث عن جثمان شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا في الدقهلية

يكثف رجال الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جهودهم للبحث عن جثمان شاب في العقد الثاني من عمره ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا الرابط بين مدينة المنصورة ومدينة طلخا بالدقهلية.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة عن إقدام شاب في العقد الثاني من عمره على إلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا.

على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

البحث مستمر داخل نيل المنصورة للعثور علي جثمان شاب بهوت

ولا يزال رجال الإنقاذ النهرى يواصلون البحث عن جثمان الشاب "عمر عادل الشربينى "20 سنة من قرية بهوت مركز نبروه.

وتجمع الأهالي على كوبري طلخا وعلى جانبي نهر النيل مرددين الدعوات أملا في العثور على جثمان الشاب داخل مياه النيل وانتشاله لتسليمه لزوية.