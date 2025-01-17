تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة: تفاصيل ومراسم الحدث

يستعد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض كرئيس منتخب للولايات المتحدة، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر الماضي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ البلاد. تتضمن هذه العودة مراسم تنصيب تقليدية تشمل أداء القسم الرسمي واحتفالات متعددة تبرز بداية إدارته الجديدة.

ما هو حفل التنصيب الرئاسي؟

حفل التنصيب هو المناسبة الرسمية التي تعلن انتقال السلطة بين رئيسين في الولايات المتحدة. ويتضمن الحدث أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وفق النص التالي:

"أقسم رسميًا أنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه."

بعد أداء القسم، يصبح الرئيس المنتخب رسميًا رئيسًا للبلاد. نائب الرئيس المنتخب، جيه دي فانس، يؤدي أيضًا القسم ليبدأ مهامه رسميًا.

تفاصيل يوم التنصيب

توقيت التنصيب:

التاريخ: 20 يناير.

20 يناير. التوقيت: تبدأ الفعاليات الرسمية الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت واشنطن (4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة).

جدول الفعاليات:

صلاة في كنيسة سان جون:

يبدأ اليوم بصلاة تقليدية في الكنيسة التاريخية القريبة من البيت الأبيض. تناول الشاي في البيت الأبيض:

الرئيس المنتخب وعائلته يستمتعون بلحظات هادئة مع الرئيس المنتهية ولايته. العروض الموسيقية والكلمات الافتتاحية:

تقام على المسرح الرئيسي في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول. أداء القسم:

يلقي ترامب ونائبه اليمين الدستورية أمام حشد كبير، يتبع ذلك خطاب التنصيب حيث يحدد الرئيس الجديد أهدافه للسنوات الأربع القادمة. توقيع الوثائق:

يتم توقيع وثائق رسمية في غرفة الرئيس بمبنى الكابيتول. غداء الكونغرس:

يستضيف الكونغرس مأدبة غداء تكريمية للرئيس ونائبه. الموكب الرئاسي:

ينطلق الموكب الاحتفالي من مبنى الكابيتول عبر شارع بنسلفانيا وصولًا إلى البيت الأبيض. حفلات المساء:

تشمل ثلاث حفلات تنصيب كبرى: حفل القائد الأعلى، وحفل الحرية، وحفل ستارلايت.

من سيحضر حفل التنصيب؟

الحضور المتوقع:

جمهور عام: نحو 200 ألف شخص، بما في ذلك مؤيدو ترامب ومعارضوه.

نحو 200 ألف شخص، بما في ذلك مؤيدو ترامب ومعارضوه. الشخصيات الرسمية: أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بالإضافة إلى الإدارة الجديدة.

أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بالإضافة إلى الإدارة الجديدة. الرئيس المنتهية ولايته ونائبته: جو بايدن وكامالا هاريس.

جو بايدن وكامالا هاريس. رؤساء سابقون: باراك أوباما، جورج دبليو بوش، وزوجتاهما.

باراك أوباما، جورج دبليو بوش، وزوجتاهما. رؤساء شركات التكنولوجيا: من المتوقع حضور إيلون ماسك، جيف بيزوس، ومارك زوكربيرج.

غيابات بارزة:

ميشيل أوباما: ستغيب عن الحدث، كما غابت سابقًا عن جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر.

ستغيب عن الحدث، كما غابت سابقًا عن جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر. نانسي بيلوسي: رئيسة مجلس النواب السابقة.

تمويل احتفالات التنصيب

جمعت لجنة تنصيب ترامب وفانس نحو 170 مليون دولار، مع توقع تجاوز هذا الرقم إلى 200 مليون دولار، متخطية بذلك أرقامًا تاريخية مثل أوباما (53 مليون دولار في 2009) وكلينتون (24 مليون دولار في 1997).

الشركات المساهمة:

قطاع التكنولوجيا: مايكروسوفت: مليون دولار. جوجل: مليون دولار (3 أضعاف مساهمتها التقليدية).

قطاع السيارات: تويوتا، فورد، وجنرال موتورز: مليون دولار لكل شركة.

شركات أخرى: فايزر، هيمز أند هيرز، وروبن هود: تبرعات ضخمة وصلت إلى مليوني دولار.



يمثل حفل تنصيب دونالد ترامب عودة مثيرة إلى البيت الأبيض، في لحظة تسلط الضوء على التحولات السياسية والاقتصادية القادمة في الولايات المتحدة. يعكس الحفل احتفالًا بالديمقراطية الأمريكية ورمزيتها، بينما يحمل تطلعات وآمال الشعب للأربع سنوات المقبلة.