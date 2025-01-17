“حماية المستهلك” يستعرض أبرز الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع منذ بداية 2025

الاقتصاد
بوابة الفجر

استعرض الجهاز في تقرير، تلقاه إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري وضلك في الفترة من 1-15 يناير، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي:

أولًا: الجولات الميدانية لرئيس الجهاز:
في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن  السبع  سلع الإستراتيجية، ومتابعة قرارات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة  علي ضبط الأسواق وأسعار السلع، لا سيما  متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

1- عقدا  السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور / أحمد الأنصاري " محافظ الفيوم، بديوان عام المحافظة،  اجتماعًا موسعًا مع "مجلس ادارة الغرفة التجارية " بالمحافظة،  لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي  أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
2 –رئيس جهاز حماية المستهلك  ومحافظ الفيوم  "  يقومان  بجولة ميدانية  مفاجأة  علي الأسواق وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لا سيما السبع سلع الإستراتيجية، وكذا  القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة  لمتابعة  تنفيذ القرارات  الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة  2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
- وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار بيض المائدة الذي يتراوح سعر من 160 جنيه للطبق الواحد، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.

ثانيًا:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 11298  شكوي وبلاغ من المواطنين خلال  النصف الأول من يناير  الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب  النصيب الأكبر من الشكاوي وفقًا لطبيعة كل شكوي، كما تلقي  في ذات الفترة  عدد 76 بلاغ  وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي  الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور   بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات.

ثالثًا  :《الرقابة وضبط الأسواق》:
- في إطار التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة  المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من يناير الجاري عن تنفيذ عدد 389 حملة رقابية،والمرور علي عدد 5016 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1328 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخري.

- كما قام جهاز حماية المستهلك  بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية    يقوم بضبط مخزن  لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر  بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لإشتراطات  الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك  أسماء  كُبري العلامات التجارية الشهيرة  المتداولة بالأسواق، وضبط  10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من  35.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر   مدون عليها " للقلي " وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
- يأتي ذلك علي  خلفية ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بالمخالفة لقواعد الصحة والسلامة والذي لاقي تفاعل كبير من المواطنين بشأن هذه الواقعة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك  متابعة للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية،  بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء  بضرورة  مواصلة  العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا   على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة  احتكارية لأي سلعة، لا سيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).

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