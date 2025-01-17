عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبدالله السعيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة أن عبد الله السعيد يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، وفقًا للفحص الذي خضع له اللاعب عقب مباراة حرس الحدود.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.
 

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