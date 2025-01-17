الزمالك يهزم السيب العماني في البطولة العربية للكرة الطائرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره السيب العماني بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة قطر القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة العربية التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

33 - 31 لصالح الزمالك

25 - 17 لصالح الزمالك

25 - 22 لصالح السيب العماني

25 - 23 لصالح الزمالك

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق: "السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي".

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".
 

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