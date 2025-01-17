رباعية للمتصدر سيلا و21 هدف حصيلة الجولة 13 بالقسم الثالث

أختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، وشهدت مباريات الجولة إحراز 21 هدف خلال 6 مواجهات فيما واصل سيلا انفراده بصدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بجولة شهدت تراجعا بنى سويف واستمرار سقوط مطرطارس.

حيث سقط نادى مطرطارس فى فخ الخسارة برباعية نظيفة أمام ضيفه نادى سيلا، ليتوقف رصيد مطرطارس عند النقطة 4 فيما ارتفع رصيد سيلا للنقطة 31.

وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت أمس حيث سقط مركز شباب سنورس فى فخ الخسارة امام ضيفه نادى جولدن جيت بنتيجة 5/2، ليتوقف رصيد سنورس عند النقطة 12 فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 26.

وسقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه نادى اهلى الغرق بنتيجة 2/1، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 22.

وسقط نادى بنى سويف فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نادى عاملين غارب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ليتوقف رصيد بنى سويف عند 22 نقطة فيما ارتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 21.

وتعادل إيجابيا مركز شباب سمسطا أمام ضيفه مركز شباب ابشواى بنتيجة 2 / 2، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 13 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 18.

وتعادل إيجابيا نادى ابو كساة أمام ضيفه مركز شباب الواسطى بنتيجة 1/1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 18 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 13.

جدول ترتيب المجموعة

1 - سيلا 31 نقطة.

2 - جولدن جيت 26 نقطة.

3 - اهلى الغرق 22 نقطة

4 - بنى سويف 22 نقطة

5 - عاملين غارب 21 نقطة.

6 - ابو كساة 18 نقطة.

7 - ابشواى 18 نقطة.

8 - مركز شباب الواسطى 13 نقطة.

9 - سمسطا 13 نقطة.

10 - سنورس 12 نقطة.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - مطرطارس 4 نقاط.

