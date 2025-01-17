وزارة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "مودة" بالمناطق الحدودية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء المرحلة الثانية من برنامج "مودة" القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يستهدف البرنامج تدريب 2000 من أهالي المناطق الحدودية بمحافظات أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، ومطروح.

انطلقت المرحلة الثانية بمحافظة أسوان، وتحديدًا في قرى النوبة، مثل "توشكى، عنيبة، كرسكو، المالكي، الدكة، كلابشة، أبو سمبل، وغرب أسوان"، حيث شارك 277 فردًا من أهالي المنطقة في التدريبات.

وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد نجحت في تدريب 832 مستفيدًا من نفس المحافظات على موضوعات متنوعة، منها التواصل الإيجابي بين الزوجين، العادات والتقاليد وتأثيرها على العلاقات الأسرية، رفض الموروثات الضارة، معايير اختيار شريك الحياة، وأهمية الحوار والمشاركة بين أفراد الأسرة.

كما تضمنت التدريبات التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، تنظيم الأسرة، تأجيل الطفل الأول، وأساليب التربية الإيجابية للأبناء. وجرى تقديم الدعم للأهالي عبر منصة "مودة" الرقمية وخدمة "اسأل مودة".

يُذكر أن برنامج "مودة"، الذي أطلقه رئيس الجمهورية في عام 2019، يمثل مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج وبناء أسر مستقرة من خلال شراكة واسعة مع الجهات الحكومية، المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.

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