تفاصيل تفحم 3 سيارات على طريق المنصورة طناح في الدقهلية

تفحمت سيارتين و رأس سيارة نقل ثقيل (تريلا ) الثالثه أمام قرية سللنت مركز المنصورة على طريق المنصورة طناح في محافظة الدقهلية.

حيث تلقت الاجهزة الأمنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق في شاحنتين ورأس تريلا سقط عليهم سلك تيار كهرباء اثناء وقوفهم.

هرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وبالفحص تبين اندلاع الحريق في سيارتين ورأس تريلا والسيارات مملوكة لشخص يدعى “عماد العجمي” علي اثر سقوط سلك تيار كهربائي سقط عليهم وتسبب ذلك في تفحم الثلاث سيارات علي طريق المنصورة طناح.

تم السيطرة على الحريق بعد تفحم الشاحنتين ورأس التريلا، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.