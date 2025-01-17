الهيئة التأسيسية لـ "الجبهة الوطنية" تشارك في جمع التوكيلات بالأقصر

الفجر السياسي
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات؛ في الجولة التفقدية علي مدار يومين؛ لمتابعة عمليات جمع توكيلات تأسيس الحزب بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.
شارك في فعاليات الجولة التفقدية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق وعضو الهيئة التأسيسية للحزب، حيث استمرت الزيارة صباح أمس حتى اليوم الجمعة.

 

زارت "سحر نصر" مكاتب الشهر العقاري التي شهدت زحاما من جانب المواطنين لتوثيق توكيلاتهم لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.

 

والتقت "سحر نصر" عدد من السيدات من أهالي الصعيد على هامش المؤتمر الجماهيري الحاشد بمشاركة الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة التأسيسية وشيوخ وكبار العائلات بقرى ومدن الأقصر؛ للتأكيد على الدعم الكامل للحزب بما يساعد على تعزيز التنوع الديمقراطي والحزبي في الجمهورية الجديدة، وبما يلبي احتياجات المواطنين وينعكس على مستوى معيشتهم.

 

 

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