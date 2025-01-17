10 أهداف وفوز قوص والأقصر وكيما اسوان بالجولة 13 بالصعيد

أختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة عشر بمجموعة جنوب الصعيد بدورى القسم الثاني ' ب '، وشهدت الجولة إحراز 10 أهداف خلال 5 مباريات.

حيث سقط نادى النصر للتعدين فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام ضيفه نادى كيما اسوان، ليتوقف رصيد النصر للتعدين عند 27 نقطة فيما ارتفع رصيد كيما اسوان للنقطة 11.

وسقط نادى الالمونيوم في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 انام ضيفه مركز شباب سوهاج، ليرتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 23 فيما ارتفع رصيد مركز شباب سوهاج للنقطة 14.

وسقط نادى طهطا فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه نادى المدينة المنورة، ليرتفع رصيد طهطا للنقطة 14 فيما ارتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 22.

فيما نجح قوص فى تحقيق فوز ثمين بهدف نظيف أمام ضيفه مكادى، ليرتفع رصيد قوص للنقطة 15 فيما توقف رصيد مكادى عند النقطة 11.

ونجح الأقصر فى تحقيق فوز صعب بنتيجة 2/1 امام ضيفه نادى شبان قنا، ليرتفع رصيد الأقصر للنقطة 24 فيما توقف رصيد شبان قنا عند النقطة 11.



جدول ترتيب المجموعة



1 - النصر للتعدين 27 نقطة.

2 - الأقصر 24 نقطة.

3 - الالمونيوم 23 نقطة.

4 - المدينة المنورة 22 نقطة.

5 - قوص 15 نقطة.

6 - طهطا 14 نقطة.

7 - مركز شباب سوهاج 14 نقطة.

8 - شبان قنا 11 نقطة.

9 - مكادى 11 نقطة.

10 كيما اسوان 11 نقطة.

