غدا.. 75،804 طالب وطالبة أمام 270 لجنة فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

محافظات
لجان الأمتحانات
لجان الأمتحانات

تنطلق صباح غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، حيث سيتوجه 75،804 طالب وطالبة لأداء امتحاناتهم في 270 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، حيث تم نظافة اللجان الامتحانية والديسكات، وإعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر باللجان الامتحانية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

 

كما شدد وكيل الوزارة على تهيئة بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في جو من الراحة والتركيز، ووجه بتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلاب من خلال التأكد من نظافة الفصول والتهوية الجيدة، وغلق أبواب المدرسة من بدء موعد الأمتحان ووجود دفتر الأمن مع مسئول أمن باب المدرسة، وعدم خروج الطلاب من اللجان الأمتحانية إلا بعد انتهاء وقت الأمتحان،وعدم دخول أولياء الأمور للمدرسة أثناء سير الأمتحانات، والتأكيد على الملاحظين بالتوقيع على ورقة الإجابة بعد التأكد من صحة بيانات الطالب.

 

كما شدد الدكتور قبيصي، على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية في جميع اللجان، مع التأكيد على تطبيق القواعد الأمنية لحماية سير الامتحانات وضمان عدم حدوث أي مخالفات أو محاولات غش.

 

تعليمات مشددة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالفيوم

 

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، تعليمات مشددة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وناجح، وضمان الحفاظ على نزاهة وعدالة العملية الامتحانية، حيث أكد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة، أثناء اللجان الأمتحانية، حفاظًا على نزاهة الأمتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الأمتحانات في جميع اللجان، مع ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، كما شدد وكيل الوزارة على التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات، وضرورة اتخاذ كافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع اللجان على مستوى المحافظة، وتفعيل لجان المتابعة المديرية والإدارات التعليمية لضمان انضباط سير الامتحانات.

 

ووجه الدكتور قبيصي أطيب التمنيات لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالتوفيق والنجاح في،  امتحاناتهم، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم التعليمية.

 

جدير بالذكر، يؤدى 75،804 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أمام 270 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وقد انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من الأستعدادات النهائية لأنطلاق أمتحانات الشهادة الإعدادية غدًا السبت،وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من السبت 18 يناير وحتى الخميس 23 يناير 2025م.

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم يتفقد جاهزية لجان امتحانات الشهادة والمقرر انطلاقها غدًا

IMG-20250117-WA0042
IMG-20250117-WA0042
IMG-20250117-WA0041
IMG-20250117-WA0041
IMG-20250117-WA0040
IMG-20250117-WA0040
IMG-20250117-WA0039
IMG-20250117-WA0039
IMG-20250117-WA0038
IMG-20250117-WA0038
IMG-20250117-WA0036
IMG-20250117-WA0036
IMG-20250117-WA0037
IMG-20250117-WA0037
IMG-20250117-WA0035
IMG-20250117-WA0035
IMG-20250117-WA0034
IMG-20250117-WA0034
IMG-20250117-WA0030
IMG-20250117-WA0030
IMG-20250117-WA0027
IMG-20250117-WA0027
الفيوم تعليم الفيوم غدا السبت امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

مواد متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد جاهزية لجان امتحانات الشهادة والمقرر انطلاقها غدًا

لجنة فنية تكشف عدم أثرية 88 قطعة المضبوطة بحوزة مندوب شحن بالفيوم

محافظ الفيوم: يوافق على اعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام 2025/2026 بقيمة 993 مليون

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

إصابة 19 في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

بتهمة التشهير.. 4 أيام على ذمة التحقيقات لشاب ابتز خطيبته السابقة ونشر بصورها على فيسبوك

سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين بمركز طامية

محافظ الفيوم يوجه بمعاينة عدد من الطرق وإجراء الصيانة والتمهيد اللازم لتيسير حركة المشاة والسيارات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف شخص لتلبية متطلبات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية المختلفة

وزير الزراعة يُعلن تحقيق رقمًا قياسيًا في الصادرات الزراعية لعام 2024

شي جين بينغ: الولايات المتحدة والصين تستطيعان كسفينتين عملاقتين الإبحار على طريق الاستقرار والتنمية

مودرن سبورت يتعاقد مع علي فوزي

الشناوي: مباراة دجوليبا مهمة رغم التأهل

"الشبورة الكثيفة تربك الطرق "الأرصاد تحذر من طقس غامض وتغيرات مرتقبة غدًا السبت

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

انهيار نجل فكري صادق فور وصول جثمان والده