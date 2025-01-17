غدا.. 75،804 طالب وطالبة أمام 270 لجنة فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

تنطلق صباح غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، حيث سيتوجه 75،804 طالب وطالبة لأداء امتحاناتهم في 270 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، حيث تم نظافة اللجان الامتحانية والديسكات، وإعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر باللجان الامتحانية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة على تهيئة بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في جو من الراحة والتركيز، ووجه بتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلاب من خلال التأكد من نظافة الفصول والتهوية الجيدة، وغلق أبواب المدرسة من بدء موعد الأمتحان ووجود دفتر الأمن مع مسئول أمن باب المدرسة، وعدم خروج الطلاب من اللجان الأمتحانية إلا بعد انتهاء وقت الأمتحان،وعدم دخول أولياء الأمور للمدرسة أثناء سير الأمتحانات، والتأكيد على الملاحظين بالتوقيع على ورقة الإجابة بعد التأكد من صحة بيانات الطالب.

كما شدد الدكتور قبيصي، على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية في جميع اللجان، مع التأكيد على تطبيق القواعد الأمنية لحماية سير الامتحانات وضمان عدم حدوث أي مخالفات أو محاولات غش.

تعليمات مشددة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالفيوم

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، تعليمات مشددة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وناجح، وضمان الحفاظ على نزاهة وعدالة العملية الامتحانية، حيث أكد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة، أثناء اللجان الأمتحانية، حفاظًا على نزاهة الأمتحانات وضمان عدم حدوث أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الأمتحانات في جميع اللجان، مع ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، كما شدد وكيل الوزارة على التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات، وضرورة اتخاذ كافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع اللجان على مستوى المحافظة، وتفعيل لجان المتابعة المديرية والإدارات التعليمية لضمان انضباط سير الامتحانات.

ووجه الدكتور قبيصي أطيب التمنيات لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالتوفيق والنجاح في، امتحاناتهم، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم التعليمية.

جدير بالذكر، يؤدى 75،804 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أمام 270 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وقد انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من الأستعدادات النهائية لأنطلاق أمتحانات الشهادة الإعدادية غدًا السبت،وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من السبت 18 يناير وحتى الخميس 23 يناير 2025م.

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