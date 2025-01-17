تشكيل النصر الرسمي أمام التعاون في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق التعاون بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والتعاون

وتبدأ صافرة مباراة النصر والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام التعاون

  • حراسة المرمى: بينتو
  • خط الدفاع: الغنام، سيماكان، لابورت، بوشل.
  • خط الوسط: علي الحسن، بروزوفيتش، مونتيرو.
  • خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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