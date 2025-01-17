جمعوهم من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة



قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه.